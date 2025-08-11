Caminhão carregado com tambaqui tomba na BR-316, em Castanhal

Um caminhão carregado com peixes da espécie tambaqui tombou por volta das 7h40 desta segunda-feira (11) na BR-316, próximo a um supermercado na esquina com a travessa Floriano Peixoto, em Castanhal, nordeste do Pará. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve feridos.

O motorista seguia no sentido Belém quando tentou desviar de um veículo que parou bruscamente à sua frente, colidiu com uma estrutura metálica e capotou, parando na pista contrária. O caminhão ficou bastante destruído. Segundo a polícia, o motorista permaneceu no local, mas não quis falar com a imprensa.

A carga se espalhou pela pista e, segundo o Corpo de Bombeiros, foi considerada imprópria para consumo por ter entrado em contato com óleo diesel. Homens contratados para o serviço fizeram a retirada do material e a limpeza do local.

Equipes do Corpo de Bombeiros também auxiliaram no resgate do condutor e na lavagem da pista. PRF, Polícia Militar e Secretaria Municipal de Trânsito de Castanhal trabalharam na orientação do tráfego, que precisou ser desviado para vias adjacentes. Até o meio-dia, a via ainda não havia sido totalmente liberada.