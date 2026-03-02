Capa Jornal Amazônia
Explosão abre cratera em rua movimentada de SP; autoridades investigam causas

Asfalto se abriu na rua da Consolação após estrondo "desconhecido" no último domingo (1º)

Hannah Franco
fonte

Explosão abre cratera em importante via da capital paulista. (Reprodução/Redes sociais)

Uma explosão de causas ainda desconhecidas abriu uma cratera na rua da Consolação, uma das principais vias do centro de São Paulo na noite de domingo (1º). O impacto levantou parte do asfalto e atingiu parcialmente um carro que passava pelo local.

Segundo o Corpo de Bombeiros de São Paulo, o chamado para a ocorrência foi registrado às 22h30, inicialmente como desabamento ou desmoronamento, na altura do número 2078. Uma equipe foi enviada imediatamente para avaliar a situação.

Moradores e pedestres relataram ter ouvido um forte estrondo por volta das 23h, que assustou quem estava na região. O impacto provocou a abertura de um buraco de aproximadamente 15 metros quadrados no sentido Jardim Paulista. Algumas horas antes, havia relatos de cheiro de borracha ou plástico queimado na área.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o asfalto se rompe e os detritos atingem parcialmente um veículo que passava pelo local.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, assim como a Defesa Civil, a concessionária de energia Enel, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e a Companhia de Gás de São Paulo (Comgás).

A Comgás informou que não identificou vazamento e que o incidente não tem relação com a rede de gás encanado. A Enel desligou a energia de apenas um cliente para permitir a atuação segura de técnicos, sem confirmar ligação com a rede elétrica.

Palavras-chave

cratera aberta

são paulo
Brasil
.
