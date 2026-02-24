Capa Jornal Amazônia
Ex-Seleção Brasileira e campeão da Copa de 94 é condenado a 3 anos de prisão

O jogador de futebol tetracampeão conquistou o título de campeão do mundo pela Seleção em 1994

Victoria Rodrigues
fonte

O ex-jogador Viola foi tetracampeão na Copa do Mundo de 1994. (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

O ex-jogador Paulo Sérgio Rosa, mais conhecido como Viola, foi condenado a 3 anos e 10 meses de prisão, em regime aberto, após ser pego com porte ilegal de arma de fogo em sua residência em 2012. A denúncia foi realizada pela ex-esposa após o atleta se trancar em casa depois de perder a guarda do filho naquela época em que ambos estavam em processo de separação.

Depois das informações, a polícia foi até o local da denúncia e encontrou uma espingarda e um revólver na casa, além de algumas munições no mesmo ambiente de Viola, o que fez o atleta ter ficado detido durante cinco dias naquele período. Mais de 10 anos depois, o processo foi julgado pelo juiz Gustavo Nardi, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que aceitou pedido do Ministério Público e condenou Paulo Sérgio.

Além de mais de 3 anos de prisão, Viola também terá que pagar uma multa fixada no valor do salário-mínimo do ano em que a ação teve início, ou seja, R$ 622 em 2012. O ex-atleta, que pode recorrer à justiça, disse que as munições encontradas em sua casa eram compatíveis com armas que ele tinha porte e que o silenciador que também foi visto no local era de um cunhado policial que “praticamente vivia em sua residência”.

Quem é Viola?

O ex-atacante Viola, de nome biológico Paulo Sérgio Rosa, possui atualmente 57 anos e ficou mundialmente famoso após ser campeão do mundo com a seleção brasileira na Copa de 1994.  Ao longo de sua trajetória profissional no mundo do futebol, ele teve passagens marcantes por grandes clubes brasileiros, como Corinthians, Palmeiras, Santos e Vasco, além de ter atuado no futebol turco e espanhol.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

