Ex-técnico da Seleção Brasileira de Ginástica é condenado a mais de 109 anos de prisão por estupro

A Justiça de São Paulo condenou o ex-técnico da Seleção Brasileira de Ginástica Fernando Carvalho Lopes a mais de 109 anos de prisão por abusos sexuais a ginastas menores de idade. A decisão foi protocolada pela 2ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo e ainda cabe recurso da defesa. Por conta disso, Fernando vai recorrer em liberdade.

O ex-treinador foi denunciado pelo Ministério Público pelo crime de estupro de vunerável, agravado pela relação de poder com às vítimas. Assim que a defesa entrar com recurso contra a condenação, o MP vai apresentar contrarrazões aos desembargadores de São Paulo. Caso seja novamente condenado pelo colegiado, ainda é possível recorrer ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e um recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Em abril de 2018, uma reportagem do Fantástico mostrou que mais de 40 ginastas revelaram ter sofrido abusos cometidos pelo ex-técnico entre 1999 e 2016. No entanto, apenas quatro são citados na ação como vítimas. Os demais atletas que alegam ter sofrido abuso participam do inquérito policial como testemunhas.

Na esfera da justiça esportiva, Fernando de Carvalho Lopes chegou a ser banido da ginástica pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG). No entanto, o ex-treinador conseguiu uma liminar em junho de 2020 junto à 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Sergipe, onde é a sede da CBG, para suspender a decisão de bani-lo até que o mérito da ação de seu recurso seja julgado pelo TJ-SE.