Estudante que perdeu o Enem por estar amamentando ganha bolsa de estudos

No último domingo (21), a estudante Débora Gomes, de 26 anos, comoveu os internautas nas redes sociais ao se atrasar para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) por estar amamentando. A repercussão do caso foi tanta que a jovem, moradora da Ilha de Joana Bezerra, em Recife, recebeu ofertas de bolsa integral de algumas faculdades particulares para conseguir continuar os estudos. As informações são do NE 10.

"Foram oferecidas bolsas de algumas faculdades com 100% de gratuidade. Estou muito grata, primeiramente a Deus, e, segundamente à faculdade", afirma a estudante. Ela é mãe de duas crianças, sendo uma delas de cinco meses, que ainda mama. Confira:

A jovem ainda está decidindo qual curso irá fazer na faculdade e se mostrou espantada com a repercussão. "Estou muito entusiasmada e pretendo investir nos estudos, para que possa entrar no mercado de trabalho e continuar na luta pela concretização dos meus objetivos".