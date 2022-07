Estudante de medicina ironiza publicação sobre violência sexual e causa revolta nas redes sociais

Um estudante de medicina da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) causou revolta nas redes sociais ao satirizar um texto que falava sobre as violências sexuais sofridas por mulheres, após o caso do anestesista que estuprou uma mulher durante um procedimento de cesárea. Lucas Müller Mendonça tem 21 anos e está no quinto semestre do curso de medicina.

VEJA MAIS

Um texto publicado por Tracy Figg em sua conta do Instagram diz: “No necrotério depois de mortas. Com meses de vida. Na Infância. Na pré-adolescência. Na adolescência. Adultas. Idosas. No PARTO. Nas clínicas psiquiátricas. Nas consultas médicas de qualquer especialidade. Na rua, na igreja e em casa. Pelo pai, pelo padrasto, pelo avô, pelo tio, pelo professor, pelo padre, pelo pastor, pelo médium, pelo MÉDICO, pelo marido, pelo primo, pelo irmão. Nem todo homem, mas sempre um homem”.

Em resposta a essa publicação, o estudante de medicina publicou outro texto, satirizando a frase “nem todo homem, mas sempre um homem”, veja:

Comentário feito pelo estudante de medicina em publicação sobre violência contra a mulher (Reprodução/Instagram)

O comentário foi apagado, mas diversos internautas republicaram a postagem e comentaram, revoltados, a resposta publicada por Lucas. Uma jovem identificada como Giulia, disse: “Futuro médico fazendo piadinha em uma postagem de desabafo sobre a violência contra mulher. Parabéns, querido”.

Estudante responde em sua conta do Instagram

Em resposta, o estudante explicou em sua conta do Instagram que seu texto satírico tinha o objetivo de ser ridículo, com o objetivo de expôr a generalização feita na publicação de Tracy. Segundo o jovem “mulheres também estupram, mulheres também cometem importunação sexual”.

Lucas ainda completa dizendo: “Achou o meu poema ridículo? Essa era justamente a intenção. Reconheçam que a conclusão do texto original (o de Tracy Figg) também é ridícula”. Internautas pedem a expulsão do estudante e que nunca consiga exercer qualquer profissão relacionada a medicina.

Associação Atlética publica nota de repúdio:

A Associação Atlética Acadêmica de Medicina da UFMS publicou uma nota de repúdio ao comentário feito pelo estudante. Confira:



(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)