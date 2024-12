Estudante de 19 anos planeja massacre e tentar matar colega em escola no RN

Uma estudante de 19 anos atirou contra um colega dentro da Escola Estadual Berilo Wanderley na manhã da última terça-feira (17) em Natal (RN). A jovem, que deixou uma carta de despedida afirmando ter agido sozinha e adquirido os itens utilizados por conta própria, estava armada com um revólver calibre .38 e portava também livros sobre serial killers e três facas.

Na carta, a jovem revelou que buscava “encontrar a paz” após realizar o atentado, indicando a intenção de tirar a própria vida após o ocorrido. O ataque, no entanto, não teve o desfecho planejado por la. Apesar de tentar disparar todas as munições, apenas um tiro foi efetuado, atingindo de raspão a cabeça de um aluno de 18 anos. Ela também tentou atirar contra uma professora, mas a arma falhou.

A Polícia Civil informou que as investigações iniciais apontam para a existência de alvos escolhidos previamente pela autora, mas os disparos acabaram sendo aleatórios. Durante o ataque, a aluna suspeita do caso foi contida por outro estudante, impedindo que mais pessoas fossem feridas.

O aluno ferido foi levado ao Hospital Walfredo Gurgel, na Zona Leste de Natal, onde recebeu atendimento médico. A estudante foi presa em flagrante e será autuada por tentativa de homicídio qualificado. A jovem permaneceu em silêncio durante o depoimento, acompanhada por advogados, e deverá passar por audiência de custódia nesta quarta-feira (18). Por conta do incidente, a escola suspendeu todas as atividades até quinta-feira (19).

De acordo com o que foi divulgado pelo portal Metrópoles, a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e do Lazer (Seec) do Rio Grande do Norte lamentou o caso e afirmou estar contribuindo com todas as informações necessárias para auxiliar as investigações em curso.

A pasta ainda detalhou que presta apoio à escola e se solidariza com a família do jovem atingido. O caso segue sob investigação e a motivação do crime ainda é apurada pelas autoridades.