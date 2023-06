'Massacre de Realengo' vira nova série documental da HBO Max

No dia 9 de julho, será lançada a série documental "Massacre na escola - A tragédia das meninas de Realengo", que acompanha a história das vítimas e famílias afetadas pelo primeiro massacre escolar no Brasil. A produção estreia na HBO Max e na HBO, às 22h.

A série tem coprodução da Giros Filmes e a Warner Bros.Discovery, com direção de Bianca Lenti. O documentário terá quatro episódios que se aprofundam no universo dos grupos de ódio que estão nas redes sociais. Nestes espaços, discursos extremistas, especialmente de misoginia, são reproduzidos abertamente.

Relembre o caso

Em abril de 2011, ocorreu um trágico evento na Escola Municipal Tasso de Silveira, em Realengo, no Rio de Janeiro, que marcou o Brasil. Um ex-aluno da escola entrou no local portando duas armas, realizando o primeiro massacre registrado em uma instituição de ensino do país.

Em 15 minutos, mais de 30 disparos foram efetuados, resultando em 24 estudantes baleados e 12 mortos, sendo que 10 das vítimas fatais eram meninas. Segundo os relatos das testemunhas, o agressor direcionou sua violência, principalmente, às alunas da escola. Esse terrível episódio chocou e emocionou o país, sendo considerado até hoje um caso de feminicídio em massa. Foi a partir desse trágico incidente que debates sobre segurança nas escolas, controle de armas e questões relacionadas à violência foram intensificados.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)