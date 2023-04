Polícia confirma que autor de massacre em escola de Blumenau agiu sozinho

Após perícia feita no celular do autor do atentado ao Centro de Educação Infantil Cantinho Bom Pastor, em Blumenau (SC), a Polícia Civil confirmou que o homem agiu sozinho. A investigação contou com a ajuda de um programa israelense capaz de recuperar informações apagadas do aparelho.

O assassino, de 25 anos, se entregou no 10º Batalhão da PM após matar quatro crianças e ferir outras três. Em depoimento, ele afirmou ter sido influenciado por outra pessoa, que já foi identificada e será ouvida pela polícia. No entanto, essa pessoa negou envolvimento no caso.

Segundo o delegado Ronnie Esteves, responsável pelo caso, o autor do ataque disse que vinha sendo perseguido e ameaçado pela pessoa em questão para praticar o massacre. A polícia pretende ouvir todas as pessoas envolvidas na investigação entre segunda-feira (10) e terça-feira (11).

A Polícia Civil descartou a hipótese de que o ataque tenha sido estimulado por um jogo online, informação que circulou nas redes sociais no dia do ocorrido. A apuração sobre o caso está sendo conduzida pela Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Blumenau. Ao final do inquérito, a polícia decidirá se pede ou não uma avaliação psicológica da sanidade do assassino.

Polícia identifica suspeitos de ameaçar atacar escolas de Sergipe

Pais e alunos em Sergipe estão temerosos de que possam ocorrer ataques nas escolas do Estado após novas ameaças. Uma mãe de aluno de uma escola municipal na zona sul de Aracaju (SE) relatou ameaças escritas à mão encontradas em um banheiro da instituição. A polícia identificou três suspeitos envolvidos nas ameaças a essa e outras escolas.

Outra mãe, cujo filho estuda em uma escola particular na capital, também relatou ao F5 News que a instituição de ensino está sofrendo ameaças. Ela descreveu a angústia e a preocupação diante das ameaças.

“Foi escrito no banheiro da escola dele que haverá um atentado lá no dia 13 de abril. Eu gostaria de cobrar rigidez do estado na hora em que esses adolescentes passam pela porta, que as mochilas sejam inspecionadas minuciosamente e que não se permita ficar calado diante de tamanha gravidade”, relatou à reportagem.

A segurança nas escolas é uma questão de grande preocupação em todo o país, e é importante que as autoridades tomem medidas rigorosas para garantir a segurança dos alunos e do pessoal da escola. As investigações sobre as ameaças em Sergipe estão em andamento, e as autoridades esperam identificar e prender os responsáveis o mais rápido possível.

Menor que ameaçou promover massacre em escola do MT diz que estava brincando

A Polícia Civil identificou um adolescente de 17 anos que criou um perfil falso em uma rede social e ameaçou “fazer um massacre” em uma escola pública de Nova Xavantina, no estado do Mato Grosso. O jovem foi localizado e conduzido para a delegacia de polícia para prestar esclarecimentos.

A Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI) trabalhou em conjunto com a delegacia de Nova Xavantina para encontrar o adolescente. Após ser ouvido pelo delegado de Nova Xavantina, Raphael Diniz, o jovem afirmou que a postagem foi apenas uma “brincadeira”. A mãe do menor também foi ouvida pela Polícia Civil.

A ameaça de massacre em escolas é um assunto sério e deve ser tratado com todo o rigor da lei. As autoridades policiais alertam que este tipo de comportamento é ilegal e pode ter consequências graves. A população deve estar sempre vigilante e denunciar qualquer ameaça à segurança pública.