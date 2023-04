Efeito contágio: divulgação de ataques a escolas gera senso de recompensa e admiração a agressores

Bullying, sentimentos de exclusão e rejeição, frustrações profissionais e afetivas, misoginia, racismo, LGBTfobia, cultura armamentista e possíveis transtornos mentais. O que existe por trás de uma ameaça de atentado a uma escola ou um ataque consumado é vasto, mas revela uma falha no acolhimento e formação da pessoa que se dispõe a cometer esse tipo de crime. Não há como prever se um ou mais elementos vão se combinar e uma tragédia vai ocorrer. No entanto, as medidas que deveriam ser preventivas se tornam respostas tardias e nem sempre incluem a medida de para o efeito contágio (imitação ou copycat). A pressão de prevenir e resolver esses problemas acaba sobrando para as escolas, espaços que nem sempre possuem estrutura e profissionais para tamanha responsabilidade.

As análises estão em estudos conduzidos pela professora doutora Telma Vinha e pela mestranda Cleo Garcia, da Unicamp. As pesquisadoras vêm mapeando ataques a escolas registrados nos últimos 21 anos e analisando as circunstâncias, perfis das pessoas que fazem os ataques e respostas dadas a cada episódio. A pesquisa reúne 22 ataques e que resultaram em 23 escolas — o atentado à creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau (SC), no dia 5 de abril, não está na listagem.

Após o caso mais recente, veículos de comunicação, incluindo os do Grupo Liberal, adotaram uma nova postura de cobertura dos fatos para evitar dar uma das "recompensas" que os criminosos exigem: visibilidade e reconhecimento. Há uma sensação de querer desafiar as regras, de afrontar e deixar uma marca. Ganhar espaço e repercussão gera o chamado “efeito contágio”, uma explicação para a onda de casos de violência contra escolas em todo o país.

A decisão editorial do Grupo Liberal foi tomada após uma honesta reflexão com base em orientações de pesquisadores sobre violência e comunicação, ao afirmarem que a exposição de casos como o ataque a escolas pode causar o chamado "efeito contágio", em que a repercussão de um atentado aumenta a probabilidade de massacres semelhantes se repetirem. De acordo com especialistas, autores desses tipos de crimes buscam, entre outras coisas, a notoriedade gerada pela mídia, contribuindo para uma espécie de "glamourização" da violência.

Jovens com traços violentos buscam reconhecimento e visibilidade

"Temos um perfil de quem promove esses ataques: são jovens, geralmente adolescentes e no máximo 25 anos, branco e do sexo masculino. Os ataques envolveram 16 pessoas que eram alunos das instituições e 12 que eram ex-alunos, sendo que alguns agiam em dupla. Há um fenômeno que notamos que foi a frequência desses ataques. Antes, desde 2002, cada situação era bem espaçada e assim foi até o primeiro semestre de 2021. Do segundo semestre em diante, já foram sete ataques e já tivemos mais três este ano. Dos 22 casos do estudo, 12 tiveram uso de armas de fogo, sendo que 6 pessoas tinham armas em casa, 4 compraram de terceiros e outras 2 adquiriram de forma desconhecida ", observa Cleo Garcia.

A pesquisadora pontua que nos históricos dos jovens que cometeram os ataques, há traços e indícios de misoginia, racismo e homofobia. Há discursos de ódio contra mulheres e isso pode ter sido reflexo de alguma rejeição, decepção, frustração ou chacota. Essas pessoas também apresentavam histórico de bullying. Esses sentimentos de rejeição, observa Cleo, fez com que na internet encontrassem algum tipo de acolhimento. Alguns encontraram em jogos. Outros em fóruns e comunidades virtuais. Cleo reforça a necessidade de regulação desses espaços virtuais, já que muita coisa ocorria antes apenas nas camadas mais profundas da internet (deep web ou dark web). Agora ocorrem na superfície e as plataformas não se responsabilizam.

"Cabe não generalizar, já que não é porque a pessoa sofreu bullying ou que joga algum videogame que vai cometer um massacre. Mas nesses espaços ocorre contato com pessoas que formam o que chamamos de comunidades mórbidas. A pandemia de covid-19 trouxe um adoecimento emocional, sobretudo para adolescentes, que se voltaram para o mundo virtual e nessas comunidades encontrou pessoas com quem se identificam. E há pessoas que ao perceberem esses comportamentos, cooptam para esse tipo de ação e estimulam. Nesse meio, há quem idolatre as pessoas que promovem esses ataques e deixam vítimas", ressalta a pesquisadora.

Para a psicóloga clínica Ana Cláudia Machado, a divulgação jornalística de massacres pode, sim, estimular outras ações da mesma natureza. “É importante destacar que são necessários inúmeros fatores convergentes para influenciar de fato circunstâncias como essa. Certamente, a divulgação dos fatos influência em dois aspectos: primeiro, gerar o sentimento de identificação e admiração por pessoas que têm ideias semelhantes dos autores da violência. Gera, sim, em alguma instância um sentimento de empoderamento que pode estimular outros casos”, afirmou.

Segundo, acrescentou Ana, reforça no autor dos atos o sentimento de que ele teve um comportamento bem sucedido, pois conseguiu gerar o caos e a atenção que geralmente deseja. “Estatisticamente, o mesmo se aplica aos casos de suicídio: casos de suicídio não são pauta jornalística, pois já existem dados de que, quando uma celebridade comete o ato e a informação é reiteradamente comunicada, o número de casos aumenta. Levando em consideração que um dos motivos pelo qual o autor dos atos agressivos busca por reconhecimento, sentimento de importância e relevância, não reforçar este comportamento por meio da mídia, pode ajudar sim”, disse Ana Cláudia Machado, que é mestranda em Neuropsicologia e especialista em Terapia Cognitivo Comportamental.

Trabalhar a prevenção e as redes de apoio às escolas e estudantes é essencial

A psicóloga afirmou que o próximo passo é trabalhar na prevenção. Atenção psicossocial nas escolas, programas de combate à violência geral, ao bullying, controle maior ao acesso de armas, orientação de pais, professores e alunos sobre saúde mental. “De uma maneira geral, investir em políticas sociais que deem suporte aos indivíduos em vulnerabilidade emocional e/ou social”, afirmou.

Especialmente nos casos ocorridos em escolas, é importante observar que as áreas cerebrais das emoções se desenvolvem mais rápido que as áreas da razão. Ainda segundo a psicóloga clínica, adolescentes e jovens têm mais ímpeto de impulsividade de uma maneira geral. “Esta é uma fase essencial na formação da personalidade dos indivíduos, e que devem ter atenção no manejo psicológico e social desses jovens, de uma maneira preventiva”, afirmou.

Cleo conclui dizendo que não é a favor da polícia dentro das escolas, mas sim da criação de redes de apoio para as escolas com várias políticas públicas e que incluem segurança. "É muita responsabilidade para as escolas em promover acolhimento, formação ética e moral, identificar problemas e tudo isso sem treinamento específico e estrutura. O cuidado com as escolas e estudantes precisa ser abrangente e intersetorial e isso envolve toda a sociedade. A escola precisa de afeto e não de arma. Por que além de não haver protocolo para prevenir e nem dar resposta, não há protocolo para o depois que um ataque acontece".