Estudante ameaça vice-diretor de escola com facão após se recusar a parar de jogar futebol

O vice-diretor de uma escola pública localizada na cidade de Recife, em Pernambuco, foi ameaçado com um facão por um aluno que se recusava a voltar para a sala de aula, após o intervalo. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. O incidente ocorreu na Escola Dona Maria Teresa Corrêa, no Alto José do Pinho, na última segunda-feira (11). As informações são do G1 Pernambuco.

De acordo com a Secretaria de Estado de Educação, após o término do intervalo, o vice-diretor foi até a quadra, onde alguns estudantes jogavam futebol, e pediu que eles voltassem à sala de aula. Um dos alunos se recusou a obedecer a ordem e discutiu com o educador. Imagens gravadas por testemunhas mostram os dois discutindo.

O estudante saiu da escola e voltou com um facão, ameaçando o gestor. A Secretaria de Educação informou que a família foi chamada imediatamente para a unidade de ensino pela gestão da escola, assim como a Patrulha Escolar, que fez o registro da ocorrência e deu as devidas orientações.

Segundo o Governo de Pernambuco, o caso está sendo tratado pela Gerência Regional de Educação (GRE) Recife Norte junto à Vara da Infância e da Adolescência, por meio do projeto Audiências Restaurativas.

A família do adolescente solicitou a transferência dele para outra unidade de ensino.