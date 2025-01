Equipe de ambulância é demitida após ouvir música alta durante transferência de criança

Uma equipe de ambulância foi demitida após ser flagrada ouvindo música alta enquanto realizava a transferência de uma criança de 10 anos com hidrocefalia, no norte do Paraná. O caso aconteceu no último sábado (4) e gerou revolta nas redes sociais.

A equipe era formada por um médico, uma enfermeira e um motorista. No registro, os profissionais estavam em ambulância da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) móvel.

A cena, registrada pela mãe da paciente, Graciele Reis dos Santos, aconteceu durante o deslocamento entre as cidades de Jundiaí do Sul e Jacarezinho. No vídeo, é possível ouvir o som alto vindo da parte da frente da ambulância, enquanto Graciele estava na parte traseira acompanhando a filha, de 10 anos, que havia sofrido crises convulsivas.

Assista o vídeo:

Graciele relatou que precisou interromper o trajeto para chamar a atenção da equipe, pois a enfermeira não a ouvia. "Tive que tirar o cinto, me levantar e ir até ela", desabafou. Ela destacou que a experiência foi marcada por nervosismo e indignação. "Eu não estava acreditando que eu estava passando por aquela situação. [...] A minha única saída foi filmar e postar a minha indignação como mãe. É lamentável", afirmou em entrevista ao g1.

A transferência foi solicitada após recomendação médica devido à suspeita de obstrução da válvula de derivação ventrículo-peritoneal da criança. O caso gerou grande repercussão nas redes sociais. A Associação Saúde em Movimento (ASM), responsável pela gestão da unidade, informou que não tolera comportamentos que comprometam a dignidade e a segurança dos pacientes.

Após chegar ao hospital em Jacarezinho, a criança foi transferida novamente, dessa vez para o Hospital Infantil Sagrada Família, em Londrina. A segunda transferência ocorreu sem incidentes. A menina recebeu alta na última segunda-feira (6) e está em casa, em Jundiaí do Sul.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em OLiberal.com)