Mãe registra ambulância com música alta durante transferência da filha com hidrocefalia

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma equipe médica ouvindo música alta enquanto transporta uma criança com hidrocefalia. A mãe da paciente, Graciele Reis dos Santos, registrou o momento em que se deslocava entre Jundiaí do Sul e Jacarezinho, cidades situadas no norte do Paraná.

Em uma entrevista ao g1, Graciele afirmou: "Eu não estava acreditando que estava passando por aquela situação. A minha única saída foi filmar e postar a minha indignação como mãe. É lamentável." Ela explicou que sua filha, de 10 anos, havia sofrido crises convulsivas e, por isso, buscaram atendimento na Unidade Mista de Saúde de Jundiaí do Sul no sábado (4).

A médica que atendeu a criança recomendou a transferência para o hospital Santa Casa em Jacarezinho, devido à suspeita de obstrução da válvula da derivação ventrículo-peritoneal. O transporte foi realizado com uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) móvel, operada pelo Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (Cisnorpi).

Durante o trajeto, Graciele ficou sozinha com a filha na parte de trás da ambulância, enquanto a equipe médica permaneceu na frente, controlando o volume da música. "Quando acabou a medicação dela no meio do caminho, eu chamei a enfermeira. Ela não me ouvia. Eu tive que tirar o cinto, me levantar e ir até ela", relatou Graciele.

Graciele relatou que estava "muito nervosa" e chorou ao chegar ao hospital de Jacarezinho. A criança precisou passar por outra transferência para o Hospital Infantil Sagrada Família em Londrina, onde não houve registros semelhantes de comportamento inadequado. Além disso, a criança recebeu alta médica e está em casa desde a última segunda-feira (6).

Em nota oficial, o Cisnorpi declarou que "diante da gravidade da situação, medidas imediatas estão sendo tomadas para apurar os fatos e responsabilizar os profissionais envolvidos". A nota também enfatizou que "não toleramos comportamentos que violem o bem-estar e a dignidade dos pacientes" e reafirmou seu compromisso com o tratamento respeitoso e humano dos pacientes.



*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)