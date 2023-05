Ambulância trafega de porta aberta e em alta velocidade no Pará

Uma ambulância foi flagrada trafegando com a porta aberta e em altíssima velocidade na BR-163, em Itaituba, próximo ao distrito de Miritituba, no sudoeste do Pará. Um motorista que vinha logo atrás do veículo filmou o caso e o vídeo viralizou na quarta-feira (17). Com informações do Portal Giro.

Pelas imagens, não é possível identificar se tinha algum paciente dentro da ambulância. O condutor que registrou a cena afirmou que o automóvel teria atingido a velocidade de até 140 km/h.

“Rapaz, nós estamos tentando passar para avisar que a porta da ambulância está aberta. Estamos a 140 quilômetros por hora tentando passar para avisar ele (motorista). A porta da ambulância abriu e o paciente está caindo o pé lá”, dizem dois homens ao fundo da filmagem.

Por meio de nota, a prefeitura da cidade disse à redação integrada de O Liberal que o “veículo mencionado não possui placa e que, portanto, não foi identificada sua origem”. “(...) A secretaria de saúde não recebeu qualquer denúncia oficial e que por ser modelo padrão pode ser qualquer município da região. Que o município preza pela saúde e segurança dos seus pacientes e que solicitou levantamento das condições de seus veículos para prevenir tais situações”.

