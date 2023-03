Enterrada viva: veja o que se sabe sobre a mulher encontrada dentro de túmulo em cemitério de MG

O caso da mulher de 36 anos encontrava viva dentro de um túmulo no cemitério municipal de Visconde do Rio Branco, em Minas Gerais, pode envolver uma vingança. As investigações da polícia apontam que ela teria sido colocada no local após um possível extravio de drogas e armas. A mulher foi resgatada depois que coveiros do cemitério encontrarem o túmulo fechado com tijolos, cimento fresco e sinais de sangue, nesta terça-feira (28). Preocupados, eles acionaram a Polícia Militar. Também foram ouvidos pedidos de socorro vindos de dentro do sepulcro.

Ao ser retirada do túmulo, a mulher apresentava ferimentos na cabeça. Ainda não se sabe o tempo que ela ficou no local.

Veja o que se sabe sobre o caso

Vítima foi encontrada por coveiros, que perceberam o túmulo fechado com tijolos, cimento fresco e sinais de sangue. Eles também ouviram pedidos de socorro.

A mulher, que ainda não teve a identidade revelada, tinha várias marcas no corpo, corte na cabeça e um ferimento no dedo.

Investigações apontam que mulher foi enterrada após extravio de drogas e armas. Ela teria guardado entorpecentes para dois homens, mas não devolveu o material. A dupla, então, foi até a casa da vítima e começou a agredi-la.

O companheiro da mulher, que também estava na residência no momento da agressão, conseguiu fugir.

A mulher sofreu uma lesão na cabeça antes de ser enterrada.

Duas pessoas são procuradas na investigação policial que já está em andamento.

Vítima foi encaminhada ao Hospital São João Batista pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde da mulher.