Coveiro vê cimento fresco em túmulo e descobre mulher enterrada viva

Coveiros do cemitério municipal de Visconde do Rio Branco, em Minas Gerais, encontraram um túmulo fechado com tijolos, cimento fresco e sinais de sangue nesta terça-feira (28). Preocupados, acionaram a Polícia Militar, que, ao chegar ao local, ouviu pedidos de socorro vindos de dentro do sepulcro.

O resgate foi feito e uma mulher de 36 anos foi retirada do local com ferimentos na cabeça. Ela foi encaminhada ao Hospital São João Batista pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A lápide do túmulo precisou ser quebrada pelos policiais e ainda não se sabe por quanto tempo a mulher ficou dentro do sepulcro.

Segundo relato da vítima aos oficiais, ela foi abordada por duas pessoas encapuzadas. O tenente-coronel Santiago informou que já possuem a identificação dos autores do crime.