Duas pessoas são presas por dançarem em cima de túmulo de criança

Duas pessoas foram presas após dançarem funk sobre a sepultura de uma criança, em um cemitério de Barro Alto, em Goiás. A Polícia Civil informou que os dois foram identificados após compartilharem a ação nas redes sociais. Eles foram detidos no local de trabalho, na segunda-feira (23). Com informações do Uol.

As imagens gravadas pela dupla mostram que um dos suspeitos chega a se agachar em cima do túmulo, enquanto uma mulher grava e sorri. A dança chamou atenção até mesmo de parentes de uma mulher que era velada no local.

Eles foram presos em flagrante por violação de sepultura. Segundo o Código Penal, se condenados, os dois podem ter que cumprir pena que varia de um a três anos de reclusão. A identidade dos suspeitos não foi divulgada pela polícia.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)