Cachorrinho caminha 3 quilômetros todos os dias para visitar túmulo após a morte do melhor amigo

O cachorrinho Fulmine caminha três quilômetros por dia para visitar o túmulo do seu melhor amigo e pai da sua dona após o idoso morrer, aos 79, por complicações de uma doença. As informações são do Metrópoles.

Adotado por Sara Sechi em 2014, o animal passava o dia seguindo Leonardo para todos os lados, eles moravam juntos no interior da Itália e encontraram, um no outro, companhia para o dia a dia. "Eles eram muito afetuosos, estavam sempre se abraçando”, disse a dona do cachorro. Durante todo o tempo que o idoso passou no hospital, Fulmine aguardava ansiosamente pela sua volta, sempre correndo para o portão na esperança que o melhor amigo retornasse, algo que nunca aconteceu desde fevereiro deste ano.

VEJA MAIS

Sem saber por onde o amigo "andava", o cãozinho seguiu sua tutora em uma das idas ao cemitério e encontrou o túmulo do falecido. Desde então, o cachorro é visto por vizinhos e funcionários do cemitério indo e voltando para o túmulo todos os dias. "Gosto de imaginar que ele é seguido pelo amor do meu pai, ou que meu próprio pai o leva até lá [o cemitério]. É uma dessas coisas estranhas, sem uma explicação plausível”, comenta Sara. Apesar de 'reencontrar' o amigo, o cachorrinho continua triste e sentindo a falta do companheiro de todos os dias, mas agora tem a companhia da dona para fazer as visitas.