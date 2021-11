Cachorrinha ganha prótese após ser abandonada em floresta e perder as quatro patas

A cachorrinha Monika viu sua vida ser transformada após perder suas quatro patas devido feridas severas e ganhar próteses de titânio para poder se locomover. As informações são do G1.

No ano passado, a cadela foi resgatada de uma floresta russa por uma equipe de trabalhadores de uma vila. Sem saber o que fazer com Monika, eles levaram ela para uma ONG, que optou por amputar seus membros, já que seu estado de saúde era grave. Ela chegou a receber uma recomendação de sacrifício, mas a opção foi recusada por duas voluntárias.

Tentando conseguir alguma qualidade de vida para o animal, elas encontraram em Sergei Gorshkov, veterinário experiente em implantação de próteses de titânio, a grande salvação. As quatro próteses tiveram um custo de mais de S$ 5,4 mil (mais de R$ 30 mil) e contou com a ajuda dos internautas, através de uma vaquinha online, para arrecadar o dinheiro. Agora, depois de duas semanas da cirurgia, Monika já consegue andar com as quatro patinhas de titânio.