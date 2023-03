Coveiro influencer faz sucesso nas redes com vídeos de exumação de cadáver

Um coveiro de 37 anos que vive em Santo Amaro das Brotas, cidade de 12 mil habitantes no interior de Sergipe, está fazendo sucesso nas redes sociais mostrando o dia-a-dia de trabalho no cemitério, entre túmulos, caixões e ossadas, com vídeos no YouTube, TikTok e Kwai. “Muitos detalhes, que me perguntavam sobre a profissão, não dava para falar com calma, de uma vez só, pessoalmente. Aí resolvi apostar nos canais da internet e comecei a indicar para as pessoas, para que me acompanhassem online”, contou Gleibson Roberto Santos, em entrevista ao portal Metrópoles.

Somente no TikTok, ele tem mais de 280 mil seguidores. As exumações de corpos, registradas com o cuidado para não expor a identidade do falecido, estão entre os temas que despertam mais interesse dos seguidores. Em um dos vídeos publicados no YouTube, Gleibson mostrou como fez a exumação do próprio pai, que morreu em 2016, aos 60 anos, em decorrência de um infarto fulminante. As imagens foram vistas por mais de 160 mil pessoas.

“Eu mesmo sepultei e exumei meu pai. Exumei outros parentes, como tios e primos. Mas meu pai foi mais difícil, pela maior intimidade que tínhamos em vida. Resolvi gravar, até como uma forma de homenagem”, diz o coveiro Gleibson.

Para ele, que trabalha na profissão há mais de dez anos e acredita já ter sepultado cerca de mil corpos e exumado, pelo menos, metade disso, a morte é um “mal necessário”. "Agradeço a Deus a existência da morte. Dizem que sou doido, mas entendo que a morte é um mal necessário, que consagra o descanso eterno", completa o trabalhador.

Ele conta, ainda, que trata sem distinção os corpos que precisa sepultar ou exumar. “Neste momento, não importam questões sociais, raciais, todos são iguais. Cuido do sepultamento com o maior carinho que posso, não importa a causa da morte nem o que a pessoa fez em vida. Não trabalho com ficha criminal, trabalho com o amor de alguém”, finaliza.