Enem 2025: resultados dos pedidos de isenção da taxa já estão disponíveis; saiba como acessar

O público interessado já pode conferir os resultados dos recursos relativos aos pedidos de isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Para verificar se as solicitações foram aceitas, é preciso entrar na Página do Participante com o login único do Gov.br. As respostas de aceitação ou não das justificativas de ausência no Enem 2024 também estão disponíveis na página.

O período de inscrição do Enem 2025 será de 26 de maio a 6 de junho. As provas serão aplicadas em 9 e 16 de novembro. Mesmo com a isenção ou com a justificativa de ausência confirmadas, é necessário realizar a inscrição na Página do Participante — único sistema pelo qual é possível se inscrever no exame.

O que fazer se o pedido de isenção da taxa for negado?

Quem teve os recursos reprovados e deseja se inscrever no Enem 2025, deverá se inscrever e pagar a taxa de inscrição.

O ministro da Educação, Camilo Santana, confirmou em rede social que o edital do Enem 2025 será publicado em edição extra do Diário Oficial da União, na noite desta sexta-feira (23). O documento trará o valor da taxa de inscrição e as formas de pagamento aceitas.

Enem é porta de entrada para a educação superior

O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes o término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem tornou-se a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni).

Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Os resultados são utilizados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetro para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados individuais do Enem também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitarem as notas do Exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.

Enem 2025

Período de inscrição: 26 de maio a 6 de junho.

Aplicação das provas: 9 e 16 de novembro.

As inscrições são realizadas de forma online, exclusivamente pela Página do Participante.