Sobe para mais 900, o numero de pessoas desabrigadas após enchentes em SC

Após esse fim de semana, aumentou o número de pessoas desabrigadas em Santa Catarina, devido às enchentes que atingem o estado. O número, que antes era de 800 pessoas, subiu para 925. O estado de SC vem sofrendo com as cheias desde o início do mês de maio, quando a Defesa Civil faz decretou situação de emergência para 8 cidades: Passo de Torres, Sombrio, São João do Sul, Balneário Gaivota, Jacinto Machado, Maracujá, Araranguá e Rio do Sul.

VEJA MAIS

Desde então, são 271 pessoas em abrigos públicos, 654 em casas de parentes ou amigos e até o momento, uma morte confirmada. A região mais afetada foi a do município do Rio do Sul que possui 483 desabrigados, enquanto as outras sete cidades também têm pessoas fora de suas casas, são elas: Blumenau, Presidente Getúlio, Taió, Pouso Redondo, São João Batista, Lontras e Agronômica.

Na última quinta-feira (16), a Defesa Civil reforçou o alerta para a população e informou sobre chuvas persistentes e volumosas em diversas regiões do estado, com risco de alagamentos, enxurradas, enchentes, deslizamentos e inundações.

A estimativa é que o tempo continue fechado com temporais e chuva intensa nas áreas próximas ao Rio Grande do Sul. No final da noite da próxima quinta-feira (23), podem ocorrer chuvas fortes no Grande Oeste do estado e os temporais devem avançar para as demais regiões.