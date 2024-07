Embaixada dos EUA aciona polícia brasileira após alerta do Instagram

Nesta segunda-feira (1º de julho), a Polícia Civil do Tocantins executou dois mandados de busca e apreensão contra um jovem de 18 anos, suspeito de planejar crimes para ganhar notoriedade no Instagram.

De acordo com o delegado Jacson Ribas, a operação foi desencadeada após o Instagram encaminhar mensagens suspeitas à Embaixada dos Estados Unidos, indicando possíveis atos criminosos que ocorreriam em Gurupi. A representação diplomática então contatou as autoridades brasileiras.

“O Instagram enviou essas mensagens para a embaixada americana, que, por sua vez, entrou em contato com a Diretoria de Inteligência da Polícia Civil. A partir daí, a Inteligência fez as devidas investigações e começamos as diligências em Gurupi”, explicou o delegado ao portal G1.

Os mandados foram cumpridos em dois locais: na residência do jovem e na loja de aparelhos eletrônicos de seu pai, localizada no centro de Gurupi. Durante as buscas, dois celulares foram apreendidos.

O suspeito foi ouvido pela polícia e posteriormente liberado, uma vez que não houve flagrante. As autoridades não divulgaram os detalhes sobre os crimes que estavam supostamente sendo planejados.