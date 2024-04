Mãe perde a guarda do filho e rapta criança dos braços da avó paterna no meio da rua

Uma mãe que perdeu a guarda do filho de cinco anos provisoriamente, raptou a criança da frente da casa da avó paterna na cidade Santos, no litoral de São Paulo, na manhã da última terça-feira (23/04). Imagens de uma câmera mostram o momento do rapto. Nelas é possível ver que o menino cai e é arrastado por alguns metros, até entrarem no veículo.

A mochila da criança, que está de uniforme escolar, é deixada para trás. Quando o veículo dirigido por outra pessoa, não identificada, sai do local, a avó é amparada por outra mulher.

A defesa diz que a guarda da criança foi dada à avó em janeiro deste ano. O garoto passou o fim do ano com a mãe e, desde então, ela teria ameaçado levá-lo para Sergipe, o que motivou o pedido de formalização da guarda da criança. Ao portal de notícias UOL, a advogada do pai do menino, Talita Alambert, informou que a criança foi deixada com a idosa há três anos após a mãe justificar que precisava trabalhar.

Pai e mãe protocolaram boletins de ocorrência

Um boletim de ocorrência contra a mulher foi registrado pelo pai antes do rapto. Após a guarda ser concedida em janeiro, a mãe do menino voltou a prometer que levaria a criança embora. No dia 8 de abril, a informação foi registrada pelo pai na Polícia Civil, segundo a defesa do pai. Foi anexada ao primeiro boletim a denúncia do genitor.

A Polícia Civil de São Paulo informou que investigações para encontrar a criança estão sendo feitas. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública afirma que o primeiro registro feito na polícia foi da mãe da criança, que afirmou ter sido agredida pelo pai do menino. Em abril, o homem procurou a delegacia para relatar uma agressão, voltando novamente no dia 23 deste mês.

A investigação é feita pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Santos. O caso é investigado como violência doméstica, lesão corporal, ameaça, injúria, vias de fato e subtração de incapaz.

(*Suellen Santos, estagiária sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador de Política e Economia)