'Teu filho babaca', diz Malafaia a Bolsonaro, citando Eduardo

Consta no relatório da Polícia Federal o áudio que o pastor Silas Malafaia enviou ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), sobre o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL), nesta quarta-feira (20/8).

No áudio, Malafaia critica a postura de Eduardo em discursos considerados nacionalistas. Ele diz a Bolsonaro que repreendeu o filho 03 do ex-presidente. “Toda a arrombada que o Trump deu no mundo é sobre economia. Com o Brasil, é sobre você, cara. A faca e o queijo tá na sua mão, cacete. E não podemos perder isso. E vem teu filho babaca falar merda, dando discurso nacionalista, que sei que você não é a favor disso".

"Dei-lhe um esporro, cara. Mandei um áudio para ele de arrombar. E disse: a próxima que tu fizer, gravo um vídeo e te arrebento, falei para o Eduardo. Vai para o meio de um cacete, pô”, disse Malafaia a Bolsonaro.

A Polícia Federal (PF) indiciou Jair Bolsonaro e Eduardo pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito por meio da restrição ao exercício dos poderes constitucionais.

As investigações da PF sobre ações de coação no curso da Ação Penal n° 2668, em trâmite no Supremo Tribunal Federal (STF), foram concluídas. O processo investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado ocorrida no Brasil entre 2022 e 2023.

O indiciamento ocorre em meio às sanções dos Estados Unidos a autoridades brasileiras e à pressão do governo de Donald Trump, que classificou a ação contra o ex-presidente como uma “caça às bruxas”.

O relatório da PF será encaminhado à Procuradoria-Geral da República (PGR), que decidirá se apresenta denúncia ao STF ou se arquiva o caso. Caberá ao Ministério Público avaliar se as provas reunidas sustentam a acusação formal contra o ex-presidente e seu filho.

Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar em Brasília (DF). O filho dele, Eduardo Bolsonaro, segue nos Estados Unidos em busca de mais sanções contra Moraes.