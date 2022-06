Eduardo Bolsonaro elogia juíza que tentou impedir aborto de criança estuprada: ‘Está certa’

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) resolveu se pronunciar sobre o caso da juíza Joana Ribeiro Zimmer, que tentou impedir uma menina de 11 anos estuprada de fazer aborto legal. As informações são do Hora do Povo.

Nas redes sociais, o filho do presidente Jair Bolsonaro (PL) compartilhou o vídeo de uma influencer que elogia a postura da magistrada e dispara: “A juíza está certa”.

“E vale lembrar que quem primeiro impediu o aborto foi a equipe médica, Respeitem a ciência”, debochou, ainda, Eduardo Bolsonaro.

Por fim, o filho do presidente opina que o correto e “civilizado”, nesse caso, seria destinar o bebê fruto do estupro à adoção.

“Além disso pode ser entregue para adoção, o algo muito mais civilizado do que condená-lo a pena de morte sem ter culpa de bebê”, concluiu Eduardo.