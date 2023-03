Durante discussão, PM atira nos pés de homem na frente de Fórum; assista ao vídeo

Na manhã desta terça-feira (14), um policial militar discutiu com um homem em frente ao Fórum de Cascadura, na Zona Norte do Rio de Janeiro, e efetuou cinco disparos em sua direção. O último tiro atingiu o pé esquerdo da pessoa, que caiu no chão.

Segundo a PM, a ocorrência foi registrada na 29ª DP (Madureira), e a Corregedoria abriu um inquérito para apurar as circunstâncias do ocorrido. O policial militar prestou depoimento na delegacia e alegou que o homem tentou tomar sua arma, justificando os disparos.

Uma testemunha gravou toda a confusão e afirmou que o policial estaria abusando de sua autoridade. Nas imagens, é possível ver quando o homem discute com o policial, que pega a arma e aponta em sua direção, exigindo que deixe a calçada.

Uma terceira pessoa tenta apartar a briga, mas o PM tenta algemar o homem, que resiste, e os disparos são feitos. A vítima cai gritando, e o policial militar fica olhando. O vídeo é interrompido.

O homem foi levado sob custódia para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, onde seu estado de saúde era estável no início da tarde. A investigação está em andamento, e testemunhas estão sendo ouvidas pela Polícia Civil.