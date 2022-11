Árbitro dá tiros para o alto após ser contestado em partida de futebol e assusta torcedores; vídeo

Um dos árbitros responsáveis por uma partida de futebol efetuou disparos de arma de fogo para o alto após ser contestado durante um jogo que acontecia no domingo (20), em Monte Mor, São Paulo. Nos vídeos, compartilhados nas redes sociais, é possível ver o homem circulando no local segurando o objeto e saindo do campo, indo em direção a um estacionamento de carros.

O caso está sendo apurado e investigado pela Polícia Civil local, para que sejam tomadas providências quanto à organização do evento. Em nota ao portal g1, a prefeitura de Monte Mor informou que o ocorrido não tem relação com o jogo.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)