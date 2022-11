Ministério da Defesa lamenta morte de militar da FAB e diz que acompanha caso

Após a morte de um jovem militar com um tiro na cabeça, no prédio anexo do Ministério da Defesa em Brasília, neste sábado (19), o comando da pasta publicou nota de pesar se solidarizando com a família e amigos da vítima e declarando que está acompanhando as investigações sobre o caso. Kauan Jesus de Cunha Duarte, de 19 anos, foi morto com um tiro na cabeça pelo colega de farda Felipe de Carvalho Sales, também de 19 anos, após uma briga entre os dois durante a troca de turno.

Kauan Jesus da Cunha Duarte foi assassinado por um colega de farda (Reprodução/ Internet)

O Corpo de Bombeiros foi chamado, mas, ao chegarem no local os paramédicos já encontraram Kauan morto. Agentes do Instituto de Criminalística (IC) também foram chamados para fazer a perícia e técnicos do IML removeram o corpo. Por se tratar de um crime militar, o inquérito será conduzido pela FAB e acompanhado de perto pelo Ministério da Defesa, sem a participação da Polícia Civil do Distrito Federal.

Felipe de Carvalho Sales, também de 19 anos, sacou a arma que usava em serviço e disparou contra a cabeça do colega de farda (Reprodução)

“É com profundo sentimento de tristeza e pesar que o Ministério da Defesa lamenta o incidente ocorrido no alojamento da guarda, localizado no prédio anexo da pasta, e que vitimou, por meio de disparo de arma de fogo, um militar da Força Aérea Brasileira (FAB)”, diz a nota.

“O ministério rende as condolências aos familiares e amigos, pela irreparável perda. Neste momento de dor, a Defesa une-se às manifestações de solidariedade e de apoio à família, bem como acompanha a apuração e a investigação dos fatos”, finaliza o texto.