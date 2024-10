Duas pessoas estão desaparecidas após deslizamento de terra em Manacapuru, no Amazonas

Um deslizamento de terra de grandes proporções na orla de Manacapuru, na Região Metropolitana de Manaus, resultou no desaparecimento de duas pessoas, entre elas uma criança. O acidente ocorreu na tarde da última segunda-feira (7), no Porto da Terra Preta, localizado às margens do rio Solimões, a cerca de 68 quilômetros da capital amazonense.

A tragédia deixou uma cratera no local, destruindo parte do porto, que é conhecido por receber um grande fluxo de pessoas diariamente. Além dos desaparecidos, outras dez pessoas ficaram feridas.

A Prefeitura de Manacapuru informou que o número de vítimas poderia ter sido maior se não fosse o ponto facultativo decretado na cidade devido às eleições municipais, realizadas no dia anterior, o que resultou em um fluxo de pessoas menor que o habitual no porto.

Sobre os desaparecidos

De acordo com as autoridades, uma menina de seis anos, identificada como Letícia Correia de Queiroz, e Frank Lins Pinheiro de Souza, de 37 anos, continuam desaparecidos. A casa flutuante em que Letícia vivia com sua família foi levada pelo deslizamento. Seus dois irmãos, que estavam com ela no momento do acidente, conseguiram se salvar.

Frank, de acordo com as informações das equipes de busca, também teria sido arrastado para o rio durante o desmoronamento.

Letícia Correia de Queiroz, de 6 anos, foi arrastada pelo deslizamento, mas seus irmãos mais velhos conseguiram escapar. (Imagem/Arquivo Pessoal)

As equipes de resgate, formadas por mergulhadores e bombeiros enviados de Manaus, continuam as buscas pela menina e pelo homem. As operações estão concentradas na área do Porto da Terra Preta, onde a força do deslizamento abriu uma enorme cratera no solo.

O governo do Amazonas montou uma força-tarefa para dar apoio às famílias das vítimas e auxiliar nas buscas. A causa do deslizamento ainda está sob investigação, e a perícia técnica foi acionada para avaliar o local do acidente.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)