Deslizamento no Porto da Terra Preta causa estragos e deixa uma criança desaparecida em Manacapuru

Após um deslizamento de terra de grandes proporções na orla de Manacapuru, na Região Metropolitana de Manaus, na tarde da última segunda-feira (7/10), uma cratera foi formada e destruiu parte do Porto da Terra Preta. A terra que sustentava uma parte do porto deslizou. Uma criança de idade ainda não revelada está desparecida. O governo do Amazonas informou que os 9 feridos foram encaminhados ao Hospital Regional Lázaro Reis, no município, com escoriações. Entretanto, ainda não há um balanço final do número de feridos nem informações oficiais sobre mortos.

De acordo com a Defesa Civil, ainda não é possível confirmar que o desabamento do porto do município foi causado pelo fenômeno de terras caídas - que ocorre durante o período de estiagem na região amazônica.

Conforme divulgado pela Agência Brasil, testemunhas chegaram a falar no soterramento de 200 pessoas. O local estava em obras, mas seguia funcionando como ponto estratégico para o transporte de mercadorias e passageiros. O porto conta com uma grande movimentação de pessoas em atividades de carga e descarga de mercadorias. Também há pontos de táxis e mototáxis. Após o acidente, fora vistos no rio destroços de flutuantes, canos, casas e carros. Flutuantes são casas e hotéis que ficam sobre as águas do rio e são usados, em geral, para moradia e lazer.

"Até agora nós temos efetivamente uma criança desaparecida. Pedimos à população de Manacapuru que, caso perceba que algum parente está desaparecido ou suspeite dele estar aqui [no porto] e não consiga contato, compareça à delegacia para registrar a ocorrência. Assim, poderemos conduzir um trabalho profissional e evitar a geração de pânico na sociedade", disse o coronel Marcus Vinícius Oliveira de Almeida, secretário de Segurança Pública do AM, durante entrevista para a imprensa local.

Em nota, a Prefeitura de Manacapuru lamentou o acidente ocorrido e informou que equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já estão trabalhando.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) divulgou nota comentando que o Porto da Terra Preta não está sob sua responsabilidade. O DNIT afirmou que faz a gestão de uma das instalações portuárias, a IP4, de Manacapuru. Técnicos do DNIT já estão no local para realizar uma inspeção detalhada, com o objetivo de avaliar a extensão dos danos e os riscos que ainda podem comprometer a segurança da estrutura da IP4.

Terras caídas

O Porto da Terra Preta abriga o Terminal Hidroviário e a Secretaria Municipal de Pesca (Sempa). O local é estratégico e conecta Manacapuru a diversas outras localidades da região. O desastre pode ser resultado do fenômeno conhecido na região com “terras caídas”, às margens do Rio Solimões, que sofre a pior vazante da história. Trata-se do termo como a população local descreve o processo de erosão fluvial, com escorregamentos, deslizamentos, desmoronamentos e desabamentos, que podem ter várias dimensões.