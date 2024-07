229 pessoas morrem em deslizamentos de terra na Etiópia na África Ocidental

De acordo com autoridades do distrito de Gofa, no sul da Etiópia, ao menos 229 pessoas morreram após deslizamentos de terra atingirem o país desde o último domingo (21/07).

VEJA MAIS

A Etiópia é um país da África Oriental, na região conhecida como Chifre da África. Sua capital é a cidade de Adis Abeba. De acordo com as autoridades locais, o distrito de Gofa, no sul do país, foi atingido por dois deslocamentos desde o fim de semana, deixando moradores locais e pessoas que participavam dos resgates mortos.

O desastre aconteceu após fortes chuvas atingirem o local, que fica em uma área rural isolada a mais de 450 quilômetros da capital Adis Abeba. “O número de mortos aumentou depois que as pessoas que vieram resgatar também ficaram presas”, afirmou o porta-voz do distrito de Gofa, Kassahun Abayneh, à mídia estatal etíope.