Duas mulheres são chicoteadas por organização criminosa em Fortaleza

Duas mulheres foram chicoteadas por integrantes de uma organização criminosa, em Barroso, Fortaleza (CE), no último fim de semana. Segundo a Polícia Civil, o caso é investigado pelo 16° Distrito Policial. Com informações do O Povo.

VEJA MAIS

A motivação para o crime seria um suposto furto que as mulheres teriam cometido em uma loja do bairro. As duas tiveram lesões nas mãos, braços e costas. Elas foram agredidas em via pública e durante o dia.

Em vídeos que circulam pelas redes sociais, é possível ver que duas pessoas participam das agressões enquanto uma terceira filma tudo. As imagens não serão publicadas por conta de seu conteúdo de violência explícita.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)