Adolescente é chicoteada e tem a cabeça raspada à força pelo próprio namorado

Um homem de 19 anos foi preso depois de agredir a própria namorada e raspar o cabelo dela à força. A adolescente de 17 anos também foi chicoteada com um fio de carregador de celular. O crime e a prisão ocorreram na última terça-feira (22). As informações são do portal Metrópoles.

Quando chegou na delegacia, a jovem apresentava várias marcas das agressões nas pernas. “Ela chegou na delegacia nessa situação, marcada com cabo de fio de energia”, explicou o delegado Peterson Amim ao Metrópoles. De acordo com o policial, o jovem também vai responder pelo crime de violência psicológica.

VEJA MAIS

Socorro e prisão

O agressor alega que estava com ciúmes porque teria sido traído. Já a adolescente disse que ele a segurou e raspou o cabelo dela à força usando uma máquina de cabelo no nível zero.

A garota acionou a Polícia Militar da cidade de Nova Iguaçu de Goiás, no norte do estado, onde a violência aconteceu, que conseguiu localizar o agressor e prendê-lo. Ele foi levado para a sub-delegacia de Campinorte, cidade vizinha.

O rapaz vai responder por lesão corporal praticada contra mulher, com pena de um a quatro anos. Ele também vai responder por causar prejuízo à saúde psicológica e autodeterminação da mulher, que tem pena de seis meses a dois anos.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)