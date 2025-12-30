Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, chega a Brasília para depor no STF

As investigações foram iniciadas em 2024 e estão sendo conduzidas pela Justiça Federal.

Gabrielle Borges
fonte

Daniel Vorcaro é dono do Banco Master (Divulgação / Banco Master)

O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, chegou a Brasília na manhã desta terça-feira (30/12). O veículo que transportava Vorcaro entrou na garagem do Supremo Tribunal Federal (STF), onde ele será ouvido. Vorcaro desembarcou de um voo comercial no Aeroporto de Brasília por volta das 11h.

A Polícia Federal começará a coleta de depoimentos às 14h, com a presença de Vorcaro, do ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, e do diretor de Fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino Santos.

VEJA MAIS

image Toffoli nega pedido da PGR e mantém acareação em investigação sobre o Banco Master, diz site
Com a negativa, Toffoli manteve para terça-feira, 30, a acareação entre Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master

image Toffoli tira da CPI do INSS dados bancários e fiscais de Daniel Vorcaro, do Banco Master

Após as oitivas, a delegada responsável pelo caso avaliará se há divergências relevantes entre as versões apresentadas pelos depoentes. Caso necessário, ela poderá determinar uma acareação entre os envolvidos.

Todo o procedimento será acompanhado por um juiz auxiliar do gabinete do ministro Dias Toffoli, do STF, e também por um representante do Ministério Público.

As investigações, iniciadas em 2024, estão sendo conduzidas pela Justiça Federal. De acordo com a Polícia Federal, o Banco Master não teria recursos suficientes para honrar títulos que venceriam em 2025.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

BANCO MASTER

caso master

Daniel Vorcaro

STF

supremo tribunal federal
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Brasil

Incêndio de grande proporção atinge Colégio Marista Santa Maria no RS

Moradores próximos tiveram de deixar suas casas por causa da intensa fumaça

26.12.25 21h33

Onda de calor no fim do ano: cidades têm registrado temperaturas pelo menos 5°C acima da média

26.12.25 16h22

Confira o ranking dos clubes que mais arrecadaram com premiação no Brasil em 2025

25.12.25 11h07

Brasil

Lula faz pronunciamento de Natal e defende fim da escala 6x1

Mensagem foi gravada ao longo da semana e tem cerca de sete minutos

24.12.25 20h46

MAIS LIDAS EM BRASIL

HAJA GRANA!

AO VIVO: assista ao sorteio da Mega da Virada 2025 e os números sorteados aqui!

Este ano, o prêmio principal da Mega da Virada é o maior já pago na história das loterias brasileiras.

01.01.26 10h04

Loterias

Mega da Virada 2025 foi adiada? Prêmio ultrapassa R$ 1 bilhão e sorteio será 01 de janeiro

Premiação ainda não teve números divulgados, e expectativa é que resultado da Mega da Virada saia apenas em 1º de janeiro

31.12.25 23h25

EXPECTATIVA

Mega da Virada: afinal, quando e que horas a Caixa fará o sorteio de R$ 1,09 bilhão?

Loteria especial com prêmio de R$ 1,09 bilhão teve atraso por causa da alta demanda de apostas

01.01.26 8h50

HAJA GRANA!

Mega da Virada: veja de onde são os ganhadores, valores que receberão e prêmios da quina e da quadra

No total, seis apostas foram as vencedoras, sendo de João Pessoa (PB), Ponta Porã (MS), Franco da Rocha (SP), além de três feitas no meio online.

01.01.26 11h20

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda