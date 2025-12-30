Dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, chega a Brasília para depor no STF

O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, chegou a Brasília na manhã desta terça-feira (30/12). O veículo que transportava Vorcaro entrou na garagem do Supremo Tribunal Federal (STF), onde ele será ouvido. Vorcaro desembarcou de um voo comercial no Aeroporto de Brasília por volta das 11h.

A Polícia Federal começará a coleta de depoimentos às 14h, com a presença de Vorcaro, do ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, e do diretor de Fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino Santos.

Após as oitivas, a delegada responsável pelo caso avaliará se há divergências relevantes entre as versões apresentadas pelos depoentes. Caso necessário, ela poderá determinar uma acareação entre os envolvidos.

Todo o procedimento será acompanhado por um juiz auxiliar do gabinete do ministro Dias Toffoli, do STF, e também por um representante do Ministério Público.

As investigações, iniciadas em 2024, estão sendo conduzidas pela Justiça Federal. De acordo com a Polícia Federal, o Banco Master não teria recursos suficientes para honrar títulos que venceriam em 2025.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com.