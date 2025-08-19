Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Dono da Ultrafarma permanece solto sem pagar fiança de R$ 25 milhões; entenda

Sidney Oliveira entregou passaporte e usa tornozeleira eletrônica após liberação em investigação sobre esquema que movimentou R$ 1 bilhão em propinas

Hannah Franco
fonte

Sidney Oliveira, da Ultrafarma, libera passaporte e segue com tornozeleira após investigação bilionária. (Marcia Stival/Wikimedia Commons via Veja)

O empresário Sidney Oliveira, proprietário da Ultrafarma, segue em liberdade sem ter efetuado o pagamento da fiança de R$ 25 milhões determinada pela Justiça. Ele foi liberado na última sexta-feira (15/8) após decisão judicial que estipulou cinco dias para o depósito do valor. Na segunda-feira (18/8), o empresário entregou seu passaporte às autoridades, cumprindo uma das medidas cautelares impostas.

O montante da fiança foi definido pelo juiz Paulo Fernando Deroma de Mello, levando em consideração o “altíssimo poder econômico dos requeridos, bem como a gravidade concreta e o provável prejuízo aos cofres públicos”. Segundo o site Poder 360, o valor não foi pago imediatamente devido à quantia elevada.

VEJA MAIS

image Dono da Ultrafarma e diretor da Fast Shop são soltos em São Paulo
Eles foram presos acusados de participação em esquema de fraude

 

image Veja quem são os outros alvos da operação que prendeu Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma
Operação Ícaro é conduzida pelo Ministério Público de São Paulo

A soltura de Oliveira ocorreu durante a investigação da Operação Ícaro, conduzida pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP), que apura um esquema de propinas e créditos irregulares de ICMS envolvendo auditores da Secretaria da Fazenda (Sefaz) paulista. O esquema teria movimentado mais de R$ 1 bilhão em propinas para facilitar o ressarcimento indevido de créditos tributários. O juiz classificou a soltura como “prematura”, mas atendeu ao pedido do MP, apontando que um eventual acordo de delação premiada seria a única explicação plausível para a solicitação.

Além de Oliveira, Mário Otávio Gomes, diretor estatutário do grupo Fast Shop, também foi liberado. Entre as restrições impostas ao dono da Ultrafarma estão: uso de monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar noturno a partir das 20h, proibição de contato com outros investigados e testemunhas, impedimento de frequentar prédios da Sefaz paulista e comparecimento mensal em juízo.

O MPSP, apesar de classificar o caso como de “extrema gravidade”, informou não ver mais “extrema e comprovada necessidade de manutenção da custódia cautelar”.

O auditor fiscal Arthur Gomes da Silva Neto, considerado o “cérebro” da operação e supervisor da Diretoria de Fiscalização, teve sua prisão prorrogada. Ele atuava facilitando e fraudando o processo de ressarcimento de créditos tributários para grandes empresas, como Ultrafarma e Fast Shop. Outro auditor e o empresário Celso Éder permanecem detidos, enquanto Tatiane Araújo, esposa de Éder, foi liberada.

Em outro processo criminal, não relacionado à Operação Ícaro, Sidney Oliveira firmou acordo de não persecução penal com o Gaeco, sendo acusado de crime contra a ordem tributária e de integrar organização criminosa entre 2018 e 2020. Pelo acordo, homologado em 29 de julho de 2025, o empresário se comprometeu a pagar R$ 31,9 milhões em 60 parcelas, além de multa de R$ 91 mil.

Como funcionava o esquema

Segundo as investigações, auditores facilitavam ressarcimentos indevidos de ICMS para empresas do varejo. No caso da Ultrafarma, um fiscal utilizava o certificado digital da empresa para acessar o portal da Sefaz e aprovar pedidos de benefícios fiscais.

A Smart Tax Consultoria e Auditoria Tributária Ltda., registrada em nome da mãe de Arthur Gomes, funcionava como fachada para receber valores. Entre 2021 e 2023, o patrimônio declarado da professora aposentada de 73 anos passou de R$ 411 mil para R$ 2 bilhões. As transações entre Smart Tax e Fast Shop teriam ultrapassado R$ 1 bilhão, formalizadas para dar aparência de legalidade.

Durante a operação, foram apreendidos R$ 330 mil, US$ 10 mil, 600 euros em dinheiro vivo, esmeraldas, joias, computadores, celulares e uma máquina de contar dinheiro, reforçando as suspeitas de movimentação ilegal de recursos.

Resposta das empresas

A Ultrafarma afirmou que está colaborando com a investigação e que as informações serão esclarecidas no decorrer do processo, demonstrando a inocência no curso da instrução. A Fast Shop disse que também está colaborando, mas não teve acesso ao conteúdo da investigação. A Sefaz instaurou procedimento administrativo e solicitou ao MPSP o compartilhamento de informações, reafirmando compromisso com ética e justiça fiscal.

Ainda não se sabe se outros auditores fiscais estão envolvidos e quais empresas do varejo podem ter se beneficiado do esquema.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

BRASIL

Corpo é encontrado dentro de caixote no meio de avenida

A identidade da vítima e as circunstâncias da morte são desconhecidas.

19.08.25 8h59

SAÚDE

Bolsonaro é liberado de hospital neste sábado e exames apontam quadro de esofagite e gastrite

O ex-presidente chegou às 9h ao hospital DF Star, em Brasília, e saiu às 13h58

16.08.25 14h56

MEDIDA

Projeto do governo prevê que conteúdos ilegais sejam removidos de plataformas sem aval judicial

A proposta também prevê multas, advertências e a obrigação de manter representação legal no país, para facilitar o contato com autoridades e usuários brasileiros

16.08.25 13h59

SAÚDE

Roseana Sarney enfrenta novo câncer de mama; em vídeo, José Sarney manifesta apoio à filha

A doença foi identificada em exames de rotina, e a deputada federal deverá passar por cirurgia nos próximos dias

16.08.25 11h09

MAIS LIDAS EM BRASIL

CASO INSS

Veja passo a passo para contestar descontos não autorizados do INSS

Serviço está disponível no aplicativo Meu INSS e no telefone 135.

15.05.25 12h20

BRASIL

Jovem baleado na cabeça após pisar no pé de traficante tem morte cerebral

Kauan Galdino estava internado em estado grave

03.01.25 15h29

INVESTIGAÇÃO

Diretor é flagrado por alunos fazendo sexo com funcionária de escola; vídeo

Imagens de câmeras de segurança mostram o diretor e a funcionária no anfiteatro da escola praticando o ato, quando o diretor sai correndo ao ser flagrado por alunos

04.04.24 10h07

tragédia

Acidente em rodovia causa a morte de médica, tio e sobrinho

Vítimas tinhas 43, 35 e 17 anos

19.08.25 7h43

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda