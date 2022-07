Mãe encontra filhos de sete e cinco anos mortos ao chegar do trabalho

Duas crianças, um menino de sete anos e uma menina de 5 anos, foram encontrados mortas em Bonópolis, no norte de Goiás. Eles eram irmãos e teriam sido assassinados por um homem que foi visto saindo da casa das vítimas. A polícia está à procura do acusado do crime. O duplo assassinato aconteceu nesta quarta-feira (6).

Segundo testemunhas, a mãe das crianças chegou do trabalho durante a tarde e encontrou o filho morto em casa. Ela não achou a filha, então procurou pela vizinhança e algumas pessoas contaram que viram um homem saindo da casa da família com um saco preto nas mãos.

A mulher chamou a polícia que realizou buscas pela área e, durante a noite, encontrou a garota sem vida, em uma saída da cidade. Ainda não há informações das motivações do crime. Policiais Civis e Militares procuram pelo suspeito.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Ana Matos)