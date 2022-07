Criança de 4 anos chama vizinhos após a mãe ser morta pelo marido

Uma mulher, de 23 anos, foi encontrada morta pela Polícia Militar dentro da própria casa, na manhã de hoje, em Viana, Grande Vitória (ES). O corpo só foi descoberto porque o filho da vítima, de quatro anos, pulou o muro de casa, e saiu dizendo “papai matou a mamãe” pela rua, logo cedo.

Após verem que a criança estava buscando ajuda, os vizinhos foram até a residência. Eles encontraram a vítima morta, com diversas perfurações. A suposta arma usada no crime estava ao lado do corpo. Na casa havia também outra criança, de dois anos, que estava dormindo, e que seria criada pela vítima, segundo os relatos dos vizinhos ao Uol.

Os moradores também afirmaram que ouviram muitos gritos vindos da residência do casal, mas não chamaram a polícia por serem constantes as discussões. "As brigas eram constantes. Quase todo dia a gente ouvia briga. Só que ela sempre voltava com o homem", relatou uma vizinha, que preferiu não ser identificada.

"Alguns moradores chegaram a sair da casa para ver se algo mais grave estava acontecendo. Isso por volta das onze horas da noite. Só que as luzes da casa estavam apagadas e a gritaria parou", contou outro morador, que também prefere não ter a identidade revelada.

A perícia esteve no local, junto com agentes da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher. As duas crianças foram levadas para o Conselho Tutelar de Viana. O suspeito do crime está foragido.

Um policial que participou da perícia informou que o corpo da vítima foi encontrado no quarto do casal, com diversas roupas sujas de sangue e uma faca ao redor. A suspeita é que o pai da criança seja o autor do crime e que tenha tomado banho, trocado de roupa e fugido na sequência.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)