Mais dois suspeitos são presos pela polícia após ataque a três agências bancárias

Na madrugada desta sexta-feira (3), a polícia prendeu mais dois suspeitos de participar do ataque a três agências bancárias, em Araçatuba. Até o momento, sete pessoas foram detidas, entre elas, um casal. Os policiais acreditam que eles agiram como “olheiros” da quadrilha durante a ação. As informações são do Metrópoles.

VEJA MAIS

De acordo com os agentes, a dupla estava escondida em um sítio, localizado na cidade de São Pedro. Foram apreendidos com os dois homens roupas táticas, coletes balísticos, munições ‘.40’ e ‘.380’, lanternas, binóculos, máquina para contar dinheiro e carros. Além de cerca de R$ 3 mil reais.

Os dois homens foram encaminhados para a sede do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), na capital paulista.