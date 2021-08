Assaltantes espalham bombas por Araçatuba e cidade fecha escolas, comércios e ruas

Uma equipe do Gate (Grupo de Ações Tática Especiais) chegou a Araçatuba (SP), na manhã desta segunda (30) para desarmar as bombas espalhadas pela cidade, após criminosos fortemente armados terem invadido o município do interior paulista, na madrugada. Um jovem foi atingido pela explosão de uma das bombas deixadas nas ruas e teve os pés e uma das mãos decepados.

- Bandidos invadem agências bancárias e fazem moradores reféns; há 3 mortos

Os caras meteram o pé mas deixaram várias bombas espalhadas pela cidade 😰#Aracatuba pic.twitter.com/rXH9Y6IL0R — Mikhael Alves (@mikhaelalvess) August 30, 2021

A cidade, localizada a 521 quilômetros da capital paulista, sofrem com o mais recente ataque de assaltantes de bancos, ligados a grupos criminosos que atuam na conhecida "modalidade cangaço".

Os assaltantes, fortemente armados, explodiram três agências bancárias e espalharam terror junto à população: fizerajm moradores reféns, explodiram bombas e atearam fogo em veículos na fuga. Três pessoas foram mortas e ao menos quatro ficaram feridas - e seguem internadas na Santa Casa da cidade.

Imagina o desespero?



Araçatuba, Deus esteja com todos vocês. pic.twitter.com/lTmIgfxQ4I — Yuri Macri (@yurimacri) August 30, 2021

Pedestres e motoristas abordados pela quadrilha chegaram a ser feitos como reféns na fuga. Pessoas sentadas no meio da rua, andando a pé e amarrados em tetos de carros, foram usadas como escudos humanos.

Na fuga, os reféns foram amarrados nos veículos. Tentativa de impedir qualquer contra-ataque da polícia ao grupo. Deus guarde essas pessoas e todos de Araçatuba. Todas as agências bancárias do centro foram invadidas - informações preliminares. pic.twitter.com/lu0hBlcTCu — Yuri Macri (@yurimacri) August 30, 2021

A quadrilha fugiu após a ação e, segundo a polícia paulista, houve confronto com criminosos. na manhã desta segunda-feira (30), três pessoas já haviam sido detidas. Ainda não foi divulgado o valor roubado.

Das mortes confirmadas pela polícia como resultado da ação, estariam um criminoso e um homem que estava dentro de um carro e filmava a ação dos bandidos.

Todos estes veículos estariam supostamente envolvidos na ação do grupo. É possível ver alguns reféns já amarrados aos veículos. Cenas de total desespero. Minhas orações à Araçatuba. Estes moradores estarão marcados pro resto da vida com o trauma. pic.twitter.com/0eZbSVsPrq — Yuri Macri (@yurimacri) August 30, 2021

Escolas, transportes e comércio suspensos e fechados



A quadrilha atirou para o alto, usou explosivos e colocou fogo em veículos para dificultar o acesso dos policiais. Os acessos por estrada à cidade foram bloqueados por veículos incendiados. O grupo utilizou ainda um drone para dar apoio à movimentação. Na fuga, a quadrilha também abandonou carros em rodovias da região. Os criminosos trocaram de veículos para escapar.

Carros foram incendiados bloqueando entradas de Araçatuba (reprodução)

O prefeito de Araçatuba, Dilador Borges (PSDB), pediu que a população fique em casa nas próximas horas para não correr riscos. As aulas nas escolas municipais e estaduais foram suspensas nesta segunda. "Peço que a população se mantenha em casa. O mais importante é preservar as vidas das pessoas", disse.

A Associação Comercial de Araçatuba também orientou que as lojas não abram as portas na região central, já que existem várias bombas instaladas em diferentes ruas da cidade.​

Linhas de ônibus foram deslocadas para não passarem pela região central e um posto de vacinação na localidade foi fechado.

A Polícia Militar isolou o centro e uma varredura especializada será feita para localizar e retirar os explosivos. Há a desconfiança de que um caminhão abandonado pelo grupo na região central esteja cheio de bombas.

A Secretaria da Segurança Pública informou que estão em andamento buscas para localizar os criminosos que atacaram três agências bancárias, com apoio de equipes de Bauru, São José do Rio Preto e Presidente Prudente, além do helicóptero da PM.