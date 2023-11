Do prazer da mesa ao prazer na cama; conheça o lubrificante íntimo de jambu

Que o jambu é um velho conhecido dos paraenses, isso todo mundo sabe. Quem já experimentou um prato feito com jambu conhece a sensação de formigamento e de leve dormência que ele provoca após consumir a iguaria. Mas, você já ouviu falar de lubrificante íntimo de jambu?

A planta se destaca por ser a base de espilantol (responsável por seu efeito indutor da salivação, efeito analgésico e pela estimulação do nervo trigêmeo), uma poderosa aliada do prazer que desempenha um papel fundamental na crescente fama da erva amazônica, especialmente nos lubrificantes íntimos. Hoje há uma gama de géis eróticos com este "aditivo". Veja como usar e como funciona o lubrificante íntimo a base de jambu.

O que o gel lubrificante íntimo de jambu faz?

Além do espilantol, outros bioativos do jambu são usados no lubrificante, como saponinas, espilantinas e triterpenoides. Essa composição é responsável pelos comprovados efeitos antioxidante, vasodilatador, neuroprotetor e analgésico. O espilantol confere sabor pungente e sensação de tremor quando em contato com mucosas. Usar lubrificante de jambu pode causar uma sensação de formigamento ou leve ardor devido às propriedades do jambu.

VEJA MAIS

Como usar gel lubrificante de jambu?

Aplique uma pequena quantidade sobre a pele e massageie suavemente. O produto pode ser aplicado antes ou durante as relações sexuais nas regiões íntimas.

Quais os efeitos colaterais do lubrificante de jambu?

Os efeitos colaterais do lubrificante de jambu podem incluir sensações intensificadas, como formigamento ou leve ardor. No entanto, é importante estar ciente de possíveis reações alérgicas, irritações ou desconforto excessivo. É importante ler as instruções do produto, realizar um teste de sensibilidade em uma pequena área da pele e interromper o uso se ocorrerem efeitos adversos.

Qual a função do jambu nos produtos eróticos?

O mercado erótico identificou recentemente um efeito sensorial associado ao jambu, causando uma sensação de formigamento ou dormência ao entrar em contato com a mucosa e a língua. Essa experiência se estende pela boca, variando em intensidade de acordo com a concentração da planta no produto. Surgiram, então, os vibradores líquidos, fabricados em gel e potencialmente contendo outros elementos para criar efeitos distintos, como pulsação ou choque. O jambu, nesses produtos, é reconhecido por sua função como excitante.

Onde encontrar os lubrificantes de jambu?

Você pode encontrar lubrificantes de jambu em lojas especializadas de produtos eróticos, farmácias ou em sites que vendem produtos desse tipo. Certifique-se de escolher marcas confiáveis, leia as avaliações dos produtos e, se possível, consulte um profissional de saúde antes de experimentar o produto.