Diversidade: Primeira coronel transexual do Brasil é da Polícia Militar

A tenente-coronel aposentada da Polícia Militar do DF, Maria Antônia é a primeira coronel transexual do país a chegar nessa patente e a única da corporação. No início do mês ela esteve na capital federal para retificar os dados em seus documentos militares. As informações são do portal Metrópoles.

A oficial de 60 anos, está na reserva remunerada desde fevereiro de 2006. Maria Antônia passou por uma intensa transformação e uma série de intervenções cirúrgicas nos últimos quatro anos, logo após deixar a Polícia Militar. Ela mora, atualmente, em um sítio no interior do Rio Grande do Sul.

“Imagine que, há 30 anos, o máximo que a sociedade ouvia era sobre a existência da Roberta Close. Não havia informação sobre o assunto. No meu caso, ocorreu um processo que foi se solidificando, se reconhecendo e se identificando. Cada pessoa tem o seu tempo. Ser transexual não é uma escolha, é uma realidade, ninguém quer escolher ser alvo de discriminação”, disse.

Policial atuou por quase 20 anos e fundou batalhão

Maria Antônia ingressou nos quadros da Polícia Militar do DF em agosto de 1987. A oficial foi uma das fundadoras do 5º Batalhão, que fica no Lago Sul e cuida do policiamento nos setores de embaixadas. A coronel passou pelo 1º (Asa Sul), 2º (Taguatinga) e 3º BPM (Asa Norte). Ela também fechou seu tempo de serviço na PMDF trabalhando no comando-geral da corporação. “Fui chefe de gabinete do saudoso coronel Renato Azevedo, ex-comandante-geral da corporação”, lembrou.

Hoje, a oficial alimenta um canal no YouTube no qual trata de questões de gênero e narra suas próprias experiências, com o objetivo de ajudar outras pessoas trans nas suas transições, e também no que se refere à informação de qualidade precisa, objetiva e médica.

“Eu me reconheço, me aceito, me amo e sou feliz. O canal é interessante e teve um incentivo muito grande dos meus médicos, doutor José Martins e doutor Cláudio, e de outras pessoas cis e trans, amigos e amigas que entenderam que essa seria uma forma de contribuir com outras pessoas que estão na mesma situação ou que tenham de passar pela transição segura. Sei que aquele conteúdo vai ajudar muitas pessoas”, disse.

Segundo Maria Antônia, as pessoas trans, independentemente da sua condição, posição na sociedade e de ocuparem cargos públicos ou não, têm o direito e a garantia constitucional de autodeterminação sobre seus próprios corpos.

“Isso não é favor que se respeite, é dever constitucional serem respeitadas por todos os cidadãos em igualdade de condições. A cidadania trans é uma realidade social política e humana no Brasil, onde, infelizmente, ainda é o país recorde na matança, assassinato de mulheres trans, travestis e pessoas LGBTQIA+, situação inaceitável que precisa ser corrigida de acordo com a lei”, finalizou.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)