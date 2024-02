Discussão entre pai e filho em assentamento termina em troca de tiros e mortes

Uma discussão entre pai e filho, identificados como Reomar Pozena, 47 anos, e Mateus Pozena, 25 anos, teve um desfecho trágico em um assentamento no município de Querência, Mato Grosso, na última quarta-feira (7).

Segundo informações da Polícia Civil de Mato Grosso, após uma discussão, Mateus deixou a casa e retornou pouco tempo depois armado com uma espingarda. No entanto, ele foi surpreendido por Reomar, que também estava armado e atirou primeiro contra o filho. Mesmo ferido, Mateus conseguiu disparar contra o pai.

VEJA MAIS

Pai e filho foram encontrados mortos no local, cada um com um tiro. A Politec (Perícia Oficial e Identificação Técnica) esteve no local para coletar evidências, e os corpos foram encaminhados para o IML (Instituto Médico Legal) para necropsia e posterior liberação para sepultamento.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Mato Grosso, que ainda não detalhou o motivo da discussão que resultou na tragédia.