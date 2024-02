Homem morto carbonizado em terreno baldio foi atraído por prostituta para fazer uma oferenda

Na última quarta-feira (7), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizou a prisão de uma garota de programa, de 20 anos, por ser a principal suspeita de ter atraído um homem para um emboscada em um terreno baldio onde ele foi morto carbonizado. Na ocasião, a vítima, de 41 anos, foi colocado no "micro-ondas", método usado por facções criminosas para matar rivais dentro de pneus em chamas.

Segundo as investigações, o crime ocorreu em novembro do ano passado, quando a suspeita chamou o homem para realizar uma oferenda umbandista no terreno.

VEJA MAIS

Durante as diligências, a PC apurou que o homem também trabalhava no ramo sexual, mas logo passou a exercer a função de agenciador. A suspeita foi uma das primeiras mulheres a ser agenciada pelo homem.

Os motivos do crime ainda não foram esclarecidos, mas a PC apura se outras pessoas auxiliaram a mulher no crime.

A prostituta responderá pelo crime de homicídio qualificado e poderá pegar até 30 anos de prisão.

Carolina Mota, estagiária ob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com