Dia do Abraço: veja 7 dicas para 'fugir' de abraços indesejados

Abraço pode representar uma demonstração de carinho, afeto, amizade e até falsidade. É um gesto de cumprimento presente em várias culturas pelo mundo. Geralmente, indica um grau de intimidade e pode significar também que a pessoa não vê problemas com contato físico. Entretanto, nem todo mundo fica à vontade ao ser abraçado. E nem sempre é fácil explicar o motivo que leva uma pessoa a não gostar muito do contato. No Dia Nacional do Abraço, celebrado nesta quarta-feira (22), veja 7 dicas para 'fugir' de abraços indesejados:

VEJA MAIS:

1. Sinceridade

Seja sincero e explique logo por qual motivo você não gosta de abraçar. Alergia a perfumes, falta de intimidade, cultura que não tem o costume de abraçar e outras justificativas podem ser apresentadas de forma objetiva e franca.

2. Descontração

Na hora da tentativa de abraço, faça uma brincadeira para descontrair e dispersar o gesto. Diga que está com pressa devido à correria do trabalho, mas dando uma risada de leve, para não parecer indelicado. Ou diga que não tomou banho ou não está cheiroso o suficiente para receber esse carinho, mas também dando aquela risada marota de descontração.

3. Irritação

Demonstrar seriedade e irritação pode ser uma saída para deixar logo claro que você não está com vontade de conversa. E muito menos com vontade de abraço. Deixe claro que não é um dia ou um momento adequado para contatos e aproximações. Um semblante mais fechado pode afastar pessoas "abraçadeiras".

4. Recado em grupo

Aproveite os grupos entre amigos no WhatsApp para mandar logo um recado bem claro. Explique que não está disposto a abraçar nem a ser abraçado. E que essa data não tem significado importante. Pode mandar uma figurinha junto, para não parecer tão "turrão". É só uma forma de garantir o velho ditado de "quem avisa amigo é".

5. Publicação nas redes

Muita gente acompanha status no WhatsApp e stories no Instagram. Aproveite essas ferramentas para publicar nas redes sociais uma mensagem do tipo "Dia do Abraço? Não gosto. Ninguém me abrace, por favor!" ou "Dia do Abraço é sem abraço para mim. Ok?". Basta um recado simples para "viralizar" a informação de que você não é adepto desse contato mais íntimo.

6. Troca de gesto

Na hora de receber o abraço, diga logo que prefere um aperto de mão ou um "tapinha" nas costas, porque é mais educado e mais formal. Não tenha receio de demonstrar formalidade, afinal, se não existe intimidade, o caminho é manter a cordialidade restrita de contatos exagerados.

7. Compromisso

Abraçar pode causar ciúme no namorado, na namorada, no marido, na esposa e até mesmo num ficante. Então use essa "desculpa" ou justificativa para não ser abraçado. Diga que você respeita seu parceiro (a) e não pode abrir margem para muitas intimidades.