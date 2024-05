Dia do Abraço: confira 10 mensagens para enviar aos amigos nesta data

Em 2004, um homem decidiu distribuir abraços gratuitos em um determinado ponto de Sydney, capital da Austrália. Desde então, esse dia ficou marcado como o Dia Mundial do Abraço, no qual as pessoas lembram da importância de dar ou receber um abraço, principalmente de pessoas queridas. Mas nem sempre é possível abraçar a pessoa que desejamos. Uma mensagem de afeto para lembrar a importância dessa data pode ser uma ótima saída para encurtar a distância. Confira 10 mensagens para enviar aos amigos nesta data:

No Dia do Abraço, sinta-se envolvido pelo meu carinho, mesmo à distância! Que o seu dia seja tão caloroso quanto um abraço apertado. Feliz Dia do Abraço! Abraçar é dizer com os braços o que sentimos com o coração. Um abraço carinhoso para você! Um abraço é a forma mais simples de dizer: estou aqui para você. Feliz Dia do Abraço! Que cada abraço que você receber hoje encha seu coração de alegria. Feliz Dia do Abraço! Hoje é o Dia do Abraço, então sinta-se abraçado com todo meu carinho e afeto! Abraços têm o poder de curar a alma. Envio um abraço virtual cheio de amor para você! Que nossos corações estejam sempre unidos, mesmo quando nossos braços não podem estar. Feliz Dia do Abraço! No Dia do Abraço, deixo aqui um abraço apertado para aquecer seu dia! Um abraço é um poema de amor escrito na pele. Feliz Dia do Abraço!