Dia do abraço: entenda a curiosa origem da data celebrada no dia 22 de maio

Desde 2004, todo dia 22 de maio é celebrado o Dia Mundial do Abraço. A ocasião aconteceu após um homem que estava vivendo uma situação complicada em sua vida pessoal, resolver ir a um ponto movimentado de Sidney, na Austrália, levando uma placa escrito “free hugs”(abraços gratuitos).

O australiano Juan Mann morava em Londres, no Reino Unido, ele resolveu regressar ao seu país de origem em 2004, após ter um noivado rompido e seus pais terem acabado de se divorciar. Na oportunidade, com o objetivo de acabar com o individualismo do mundo, o australiano se deslocou até um dos pontos de maior movimento de sua cidade natal, escreveu “free hugs” em um papelão e ficou oferecendo abraços.

Algumas pessoas que passavam por ele aceitaram abraços gratuitos, porém, com certa contrariedade. O momento registrado viralizou tornando Mann uma estrela mundial, sendo convidado a participar de diversas entrevistas. No entanto, as autoridades baniram a ação de pedir abraços grátis pela rua, com a justificativa de que tumultuaria a região onde ele estivesse. Mesmo assim, chegou a ser convidado para gravar um videoclipe da banda Sick Puppies.

Juan teria ficado desapontado por não ter recebido qualquer retorno financeiro com a campanha viral, ele optou pelo anonimato, saindo de cena completamente. Mas, pouco tempo depois, a campanha de abraços grátis se espalhou pelo mundo inteiro e virou uma tendência até o fim dos anos 2010. A partir disso, em 2009, a data se tornou oficializada como Dia do Abraço, mas comemorada em dias diferentes do mês pelo mundo.