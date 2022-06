Dia de São Pedro é feriado? Entenda por que ele é considerado santo da chuva

O Dia de São Pedro, comemorado em 29 de junho, é uma das datas religiosas que fazem parte dos festejos juninos no Brasil. O santo é popular até por quem não é católico ou religioso, conhecido como quem “controla” o tempo e as chuvas. Além disso, Pedro é considerado, também, o primeiro Papa da história. Conheça mais sobre o santo e se seu dia é feriado. As informações são do Jornal do Commercio.

Quem foi São Pedro?

Seu nome de batismo era Simão e se tornou santo após ser chamado para ser seguidor de Jesus, se tornando um de seus 12 apóstolos. O padre Zenilson Tibúrcio, pároco da Catedral de Caruaru, Pernambuco, explica que Jesus disse que Pedro seria o pescador dos homens. Tempos depois, São Pedro se tornou o primeiro Papa da Igreja.

Segundo a tradição católica, São Pedro recebeu o poder do Espírito Santo e "a chave dos céus". Isso explica a crença de que ele tem influência nas chuvas.

"Quando as comportas do céu são abertas, elas se abrem também na Terra. A chuva vem das comportas do céu que foram abertas por ele", diz o padre Zenilson.

No ano 67, São Pedro foi crucificado a mando do Império Romano, de cabeça para baixo. O apóstolo dizia não ser digno de morrer da mesma forma que Jesus.

Dia de São Pedro é feriado?

A data é feriado no estado de Alagoas e em alguns municípios do Brasil.

Veja onde o Dia de São pedro é feriado municipal: