Festividades celebram São Pedro e São Paulo nas paróquias da Arquidiocese de Belém

Para finalizar as festividades dos santos comemorados no mês de junho, neste sábado (25), na Paróquia São Pedro e São Paulo, no bairro Guamá, e na próxima terça-feira (28), na Paróquia São Pedro Pescador, em Mosqueiro, serão realizadas as festividades em memória aos padroeiros. Pedro, por ser o primeiro Papa da Igreja da Católica, é tido como o padroeiro dos pescadores e protetor das viúvas. Já Paulo ganhou destaque por sua evangelização, além de ser considerado o padroeiro da imprensa, dos escritores e editores.

Festividade em Belém

A Paróquia São Pedro e São Paulo, na Rua Barão de Igarapé Miri, no bairro do Guamá, inicia a festividade no dia de 25 de junho seguindo até 03 de julho, com o tema “Com Pedro e Paulo construamos nossa casa sobre a rocha”. No sábado (25), haverá missa às 18h30, presidida pelo Padre Ederaldo da Mata, Vigário Episcopal da Região Menino Deus.

Na quarta-feira (29), dia do padroeiro, missa e bênção das chaves, às 12h, celebrada pelo pároco da igreja, Padre José Antônio da Paixão. Às 17h30, terá novena, seguida de missa, às 18h30. Em seguida, programação cultural.

Já no domingo, 3 de julho, procissão com a imagem de São Pedro e São Paulo, com saída às 17h, da paróquia. Na chegada do percurso, terá a Santa Missa de encerramento da festividade.

Festividade em Mosqueiro

Em Mosqueiro, na Paróquia de São Pedro Pescador, na Rodovia BL13, Baía do Sol, a festividade será de 28 de junho ao dia 06 de julho, com o tema “Uma Igreja Sinodal”.

Na terça-feira (28) será realizada a “Procissão Rodoviária”, às 15h, saindo da Paróquia de São Pedro Pescador em direção a Comunidade Maurícia. Já na quarta (29), dia de São Pedro Pescador, “Procissão Fluvial” para Baía do Sol, às 8h, finalizando na Comunidade Divino Espírito Santo.

À noite a Imagem de São Pedro sairá em procissão da Comunidade Divino Espírito Santo para Igreja Matriz, local onde será celebrada a Santa Missa, às 18h30. A festividade seguirá até o dia 06 de julho, com terço, às 18h, missa, às 18h30, e programação cultural todas as noites.

(Gabriel Pires, estagiário sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)