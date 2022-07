Designer de unhas viraliza ao mostrar rotina de 'mulher de presidiário': 'A gente apoia a mudança'

Uma designer de unhas de Osasco, em São Paulo, vem ganhado visibilidade nas redes sociais com um conteúdo, no mínimo, inusitado. Marta Carollina Ribeiro, de 24 anos, mostra, em vídeo, a rotina das “cunhadas”, como são conhecidas as mulheres de presidiários. As informações do G1.

Segundo ela, o objetivo é mostrar a realidade das famílias dos detentos. Nas redes sociais, a designer de unhas compartilha momentos de sua rotina, como produção de refeições até compras de itens essenciais para o namorado, preso por tráfico de drogas. “Quero mostrar a realidade. A gente não apoia o crime, a gente apoia a mudança e esperança no familiar”, disse ao G1.

A repercussão é tanta, que Marta Carollina está fechando contratos publicitários para redes sociais. Mas nem sempre foi assim. A moradora de Osasco conta que, no início, o feedback dos internautas não era positivo.

“Era só 'hater' no começo. As pessoas falavam que eu tinha que morrer quando visitasse ele na cadeia. Quanto mais ódio eu lia, eu criava mais força e continuei postando. Hoje, eu tenho pessoas que realmente gostam de mim e fazem essa caminhada ser mais tranquila. Eu estava numa depressão muito grande antes de entrar nas redes sociais, era uma pessoa muito sozinha. Eu me tornei mais comunicativa, hoje eu sinto que estou acolhida”, afirmou.

Marta demora cerca de duas horas e meia de trem até Franco da Rocha, cidade em que o presídio se localiza, para fazer as visitas quinzenais ao namorado. “Eu vivo constantemente com a solidão. Mas vai passando o tempo, e a gente vai se conformando, criando forças para ajudar eles”, completa.

Ela diz que, caso o namorado voltasse ao crime, não daria uma segunda chance a ele, embora afirme que quer se casar em agosto deste ano dentro da penitenciária. “Eu não perdoaria e não continuaria com ele se ele cometer um crime novamente. Eu não tenho essa expectativa de vida para sempre. Eu quero viver os meus sonhos. Com ele preso, não consigo viver. Não consigo ter uma vida normal. Eu quero conquistar meus objetivos e ter ele ao meu lado”, finaliza Marta.